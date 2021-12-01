В Тюменской области зафиксировали смерть 22 пациентов с COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

22 пациента с коронавирусом скончались в Тюменской области за сутки. Заболели 303 человека, выздоровели 412, сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего за последние сутки в России выявлено 29 тыс. 929 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,7% не имели клинических проявлений болезни.

Зафиксировано 1 тыс. 132 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 31 тыс. 391 человек.

В Москве выявили 2 тыс. 862 случая, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 012, в Московской области - 2 тыс. 040. В Свердловской области заболели 658 человек, в Челябинской области - 622, в Ханты-Мансийском автономном округе - 201, в Курганской области - 189, на Ямале - 123.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 млн 016 тыс. 896 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 289 тыс. 483 летальных исхода, выздоровели 8 млн 741 тыс. 355 человека.