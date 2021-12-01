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Три лучшие аудиоэкскурсии выбрали в Тобольске

Общество, 13:16 13 декабря 2021

департамент по культуре и туризму Тобольска ВКонтакте | Фото: департамент по культуре и туризму Тобольска ВКонтакте

Лучшие аудиоэкскурсии по Тобольску отобрали среди маршрутов, размещенных на бесплатной платформе izi.TRAVEL. Конкурс провел департамент по культуре и туризму администрации города.

В номинации "Лучший аудиогид по городу" победила Ольга Юзеева с маршрутом "Гастрономические радости Тобольска или прогулка по "вкусным" местам города".

Лучшим аудиогидом по природному объекту признали маршрут Алексея Шешуева "Тобольские воды".

В номинации "Истории нижнего посада" победил маршрут "По Базарной площади", созданный мультицентром "Моя территория" в рамках проекта "Мартин, проводи", сообщает департамент по культуре и туризму администрации Тобольска.

Каждый маршрут включает не менее семи достопримечательностей, расположенных друг от друга на расстоянии не более 200 метров.

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# аудиогид , туризм

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