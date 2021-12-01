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В тюменских лесах начались предновогодние рейды

Общество, 13:40 13 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Патрулировать леса в преддверии Нового года в усиленном режиме специалисты лесной охраны совместно с сотрудниками полиции начинают 13 декабря. В ходе рейдов будут выявлять нарушителей, которые срубают молодые ели и сосны нелегально.

Как сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, патрулирование проводится во всех муниципальных образованиях региона.

Граждан, срубающих молодые хвойные деревья без разрешительных документов, будут искать с помощью беспилотных летательных аппаратов, фотоловушек и выявлять в ходе наземного патрулирования.

скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

За незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена административная ответственность. Для граждан это штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей, для юридических лиц — штраф от 200 до 300 тысяч рублей. Если ущерб, причиненный лесным насаждениям, превысит 5 тысяч рублей, то последует уголовная ответственность. В обоих случаях виновное лицо обяжут возместить ущерб, причиненный лесному фонду.

Жителям Тюменской области рекомендуют приобретать новогодние деревья на елочных базарах. Все легальные елочные базары Тюмени отмечены на карте в справочнике 2ГИС.

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# Новый год , охрана лесов

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