Тюменские волейболисты дважды проиграли барнаульскому клубу

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Волейболисты "Тюмени" уступили барнаульскому "Университету" в повторной игре девятого тура чемпионата российской высшей лиги "А", сообщает пресс-служба клуба.

На своей площадке подопечные Сергея Шульги проиграли - 2:3. Первая партия осталась за хозяевами - 27:25, во второй сильнее были гости - 27:29, третий сет снова взяли тюменцы - 25:23, но два следующих на свой счет записали барнаульцы - 16:25 и 15:17.

В первой встрече этих команд гости были сильнее в трех партиях.

"Команда билась, боролась. В этом плане никаких претензий нет. На этот матч вышли с горящими глазами. Остается только понять, почему не каждую игру проводим с таким настроем. По сравнению с первой встречей тура – как небо и земля. Совсем немного не хватило нам для победы. Были все шансы свести этот поединок в свою пользу в пятом сете. Наверное, можно сказать, что и везение было не на нашей стороне", - рассказал главный тренер "Тюмени" Сергей Шульга.

ВК "Тюмень" располагается на шестой строчке турнирной таблицы, одержав шесть побед.