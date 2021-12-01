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Тюменские медики назвали причину смерти трехмесячного ребенка

Общество, 17:44 13 декабря 2021

Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

У трехмесячного ребенка, который умер в тюменском Доме малютки, установлен синдром внезапной детской смерти (СВДС). Предварительный диагноз установили сотрудники судебно-медицинской экспертизы 13 декабря.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

"Каких-либо признаков аспирации - это попадание пищи или жидкости в дыхательные пути вместо пищевода с закрытием их просвета и развитием острой дыхательной недостаточности - не выявлено. СВДС – это внезапная смерть от остановки дыхания внешне здорового младенца или ребенка до 1 года. Большинство случаев СВДС приходится на возраст от 2 до 4 месяцев", - говорят эксперты.

По словам медиков, у малыша был отягощенный анамнез по здоровью.

Напомним, трехмесячная девочка умерла в Тюменском специализированном доме ребенка 12 декабря. Региональная прокуратура и следком организовали проверку учреждения, выясняют обстоятельства произошедшего. По завершении они дадут оценку исполнению должностными лицами учреждения своих обязанностей.

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# гибель ребенка , Медицина

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