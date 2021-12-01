В Тюменской области усилили карантинные требования для прибывающих из Африки и Гонконга

информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области в связи с угрозой распространения омикрон-штамма коронавируса усилили карантинные требования для прибывающих из Африки и Гонконга.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, граждане, прибывающие из африканских стран и Гонконга, в течение 14 дней должны соблюдать режим изоляции. Они также обязаны дважды сдать тест на COVID-19 методом ПЦР. Первое тестирование должно быть проведено в течение двух дней после прибытия, второе - с 10 по 12 день со дня прибытия.

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Тюменской области от 17 марта 2020 года № 120-п "О введении режима повышенной готовности".

Кроме того, срок действия отрицательного ПЦР-теста, необходимого для допуска к работе сотрудников предприятий и организаций, прибывших в Тюменскую область из других регионов России из командировок или отпусков, составляет 48 часов.

Такой же срок действия устанавливается для отрицательных ПЦР-тестов, необходимых для посещения торгово-развлекательных центров и других мест массового пребывания людей.