В Тюменской области вакцинировали 55, 1% населения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

55,1% всего населения Тюменской области привиты от COVID-19, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в УФО.

"В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре курс вакцинации прошли 44,7 процента жителей, в Свердловской области - 44,3 процента. В Челябинской области - 42,3 процента, на Ямале - 41,8 процента, в Курганской области 39,3 процента", - отмечается в сообщении.

Заболеваемость коронавирусом в регионах УФО продолжает снижаться. Коэффициент распространения инфекции (среднее количество людей, которых заражает один заболевший) - 0,97 (в среднем по России - 0,94).

Уменьшается число госпитализаций. В плановую медпомощь с 3 по 9 декабря возвращены почти 2,5 тыс. коек. Фактически занятыми остаются 12 тыс. коек.

В среднем в сутки с 3 по 9 декабря вакцину получали 38 тыс. жителей УФО. Полностью вакцинировано 5,5 млн жителей федерального округа. Во всех регионах УФО растет заболеваемость ОРВИ.