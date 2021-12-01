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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени пункты вакцинации против COVID-19 открыты в пяти торговых центрах

Общество, 10:32 13 декабря 2021

ИА "Тюменская линия"

Пункты вакцинации против COVID-19 и гриппа открыли в пяти торговых центрах Тюмени с 13 по 17 декабря. В будние дни с 10 до 18 часов тюменцы могут сделать прививки в ТРЦ "Кристалл", "Сити Молл", "Премьер", "Южный" и в ЦУМе.

Напомним, вакцинация проводится без записи, в порядке живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

В Легкоатлетическом манеже работают 4 палатки медиков. В Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" - две. Сделать прививки от ковида и гриппа можно также в ЦРТДиЮ "Грант" и Центре спортивной гимнастики.

Тюменцы также могут обратиться за прививкой в вакциномобиль у торгового центра "Гудвин", он работает с 10 до 19 часов.

Расписание работы пунктов вакцинации в Тюмени доступно по ссылке.

Добавим, на 12 декабря в Тюменской области привиты против коронавируса 951 тыс. 106 человек, полный курс прошли 861 тыс. 568 жителей.

Анжела Лебедева

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# вакцинация , грипп , коронавирус , торговые центры

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