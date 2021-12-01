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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени пункты вакцинации против COVID-19 вернулись в торговые центры

Общество, 14:37 10 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пункты вакцинации против COVID-19 и гриппа работают в торговых центрах Тюмени с 6 по 10 декабря. Палатки с медиками в ТРЦ "Кристалл", "Сити Молл" открыты с 10 до 18 часов. С 9 декабря к ним добавился торговый центр "Премьер".

Напомним, в торговые центры с 3 декабря начали пускать с утра до 18 часов без QR-кодов. Некоторые горожане смогли сделать прививку от ковида, гриппа во время прогулки по магазинам.

Специалисты поликлиник принимают желающих сделать прививку. Вакцинация проводится без записи, в порядке живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Отметим, что пункты вакцинации в Легкоатлетическом манеже, стадионе "Геолог", ЦОП "Тюмень-дзюдо", в "Воднике", Центре спортивной гимнастики продолжают свою работу в будние и выходные дни. Они открыты с 8 до 20 часов.

Тюменцы обращаются за прививкой и в вакциномобиль у торгового центра "Гудвин", он работает ежедневно с 10 до 19 часов.

Актуальное расписание пунктов вакцинации здесь.

Анжела Лебедева

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# вакцинация , коронавирус , торговые центры

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