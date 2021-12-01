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Ишимские врачи извлекли из колена 11-летней девочки треугольный осколок

Общество, 12:51 14 декабря 2021

пресс-служба областной больницы № 4 | Фото: пресс-служба областной больницы № 4

Стекло размером четыре на два с половиной сантиметра извлекли врачи из колена девочки-подростка в Областной больнице № 4 в Ишиме. 11-летний ребенок травмировался, когда снимал видеоролик и упал с высоты.

В больнице одного из районов рану зашили, девочку отправили на обследование в ОБ № 4 с подозрением на перелом. На компьютерном томографе врачи-травматологи увидели в колене ребенка инородное тело. Треугольное стекло проникло в сустав, однако связки не повредились. Врачи извлекли осколок, через пять дней ребенка выписали из больницы.

В этом году в Областной больнице № 4 было зарегистрировано 18 обращений по поводу обнаружения у детей инородных тел. Дети проглатывают различные предметы, засовывают в нос, реже в уши, сообщили в пресс-службе медучреждения.

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# дети , травмы

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