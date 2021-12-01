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Жительница Ялуторовска лишилась денег при продаже детской кровати

Происшествия, 14:40 14 декабря 2021

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Мошенника, похитившего с карты жительницы Ялуторовска более 10 тыс. рублей, разыскивают полицейские, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Женщина опубликовала в интернете объявление о продаже детской кровати за 8 тыс. рублей. Через некоторое время ей позвонила девушка и предложила купить товар. Покупательница отправила ялуторовчанке ссылку на интернет-ресурс, где надо было указать номер карты для перевода денег. Женщина ввела данные своей банковской карты, и с ее счета списались имевшиеся на счете деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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# мошенничество

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