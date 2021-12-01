Две новые амбулатории построят в Тобольском районе

| Фото: администрации Тобольского района | Фото: администрации Тобольского района

В селах Байкалово и Малая Зоркальцева Тобольского района строительство двух амбулаторий начнется в 2022 году. Об этом сообщили главный врач Областной больницы № 3 Тобольска Ольга Доронина и замглавы Тобольского района Марат Бакиев.

В селе Байкалово возведут модульное здание площадью 300 кв. метров взамен ветхого. Медучреждение оснастят современной мебелью и медтехникой, оно будет приспособлено для маломобильных граждан. Сейчас в байкаловской больнице открыты вакансии участкового терапевта, педиатра и фельдшера.

В селе Малая Зоркальцева, где в следующем году начнется строительство амбулатории, требуется фельдшер и врач-педиатр, сообщили в пресс-службе районной администрации.