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Тоболяк сдал в пункт приема металлолома чужие радиаторы отопления

Происшествия, 16:31 14 декабря 2021

t-l.ru

Мужчину, подозреваемого в хищении шести чугунных радиаторов отопления, задержали в Тобольске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

57-летний мужчина оставил батареи возле своего неохраняемого гаража. Ущерб составил около 7 тыс. рублей. Полицейские установили, что батареи были сданы в пункт приема металлолома 47-летним безработным мужчиной. Он выручил около 6 тыс. рублей, которые потратил на личные нужды.

Радиаторы отопления изъяты сотрудниками полиции и будут возвращены законному владельцу. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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# кража

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