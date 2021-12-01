Агафонов: в Тюменской области сделали все возможное, чтобы минимизировать последствия лесных пожаров

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области было сделано все возможное, чтобы минимизировать последствия лесных пожаров в аномальных погодных условиях летом 2021 года, сказал заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов на совещании в Тюмени. Оно проходит в областном правительстве с участием представителей регионов Уральского федерального округа.

"В Тюменской области, с учетом ситуации и имеющихся сил и средств, было сделано все возможное, чтобы удержать и контролировать ситуацию. Пострадал один населенный пункт от ландшафтного пожара, но не пострадали и не погибли люди, не сгорели дома от лесных пожаров, это хороший показатель", - считает Агафонов.

Этим летом на территории Тюменской области установилась сухая ветреная погода, отсутствовали осадки, был отмечен низкий уровень грунтовых вод. По сравнению с 2020 годом число лесных пожаров выросло примерно в три раза - до 673. Огнем пройдено около 193 тыс. га.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал 2021 год трудным, но полезным с точки зрения приобретенного опыта. Он подчеркнул, что справиться со стихией помогали коллеги с соседних территорий и из федеральных структур - всего более 450 человек. Он рассказал о подготовке к новому пожароопасному сезону и о работе по компенсации ущерба для лесного фонда в регионе.

"Восстановление леса - наша принципиальная цель и задача. В этом году план по лесовосстановлению мы перевыполнили. Но наших земляков этот вопрос очень беспокоит, поэтому мною поставлена дополнительная задача, чтобы все планы по лесовосстановлению в Тюменской области на предстоящий год были исполнены с превышением", - сказал глава региона.

По данным начальника департамента лесного хозяйства по УФО Олега Сандакова, Тюменская область выполнила план по компенсационному лесовосстановлению. По федеральному проекту "Сохранение лесов", площадь лесовосстановления и лесоразведения превысила плановое значение и составила 8,11 тыс. га, выращено 20,7 млн саженцев лесных растений.

В Тюмени совещание департамента лесного хозяйства по УФО и Федерального агентства лесного хозяйства в УФО проходит 15 и 16 декабря. Участники обсуждают вопросы единого подхода по тушению лесных пожаров в УФО, организации охраны лесов, проведения работ по лесовосстановлению, реализацию федерального проекта "Сохранение лесов", вопросов по лесной амнистии и другие.

Татьяна Ковалева