Якушев оценил реализацию дорожного нацпроекта в Тюменской области

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Тюменская область и другие регионы Уральского федерального округа в запланированном объеме и в срок исполняют национальный проект "Безопасные качественные дороги", сказал полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев в ходе пресс-конференции ТАСС, подводя предварительные итоги 2021 года.

"Инфраструктура округа качественно улучшается в агломерациях, сельской местности. Это касается и федеральных трасс. По всем направлениям производится большой объем работ. Это и направление Екатеринбург – Тюмень, Тюмень - Курган, Екатеринбург - Челябинск, где практически работы завершены, - сказал Якушев. - Недавно с представителем агентства Росавтодор предметно обсуждалось направление Тюмень - Тобольск и дальше на север в Ханты-Мансийск и Салехард. Это направление очень важно. Автомобильная дорога после Тобольска в двухполосном исполнении, нужно находить ресурсы для расширения ее до четырех полос".

Как сообщалось ранее, Тюменская область к 1 декабря выполнила задачи 2021 года по реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в части выполнения дорожных работ в рамках федерального софинансирования.