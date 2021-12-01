60-летним и старше Роспотребнадзор рекомендует привиться от COVID-19

| Фото: областной больницы № 4 | Фото: областной больницы № 4

83% умерших от COVID-19 – пациенты в возрасте старше 60 лет. Об этом, ссылаясь на данные Росстата, сообщает федеральное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава РФ в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией лицам старше 60 лет рекомендована вакцинация от COVID-19 c последующей ревакцинацией каждые полгода.

Также взрослым старше 60 лет рекомендована ежегодная вакцинация от гриппа, она снижает риск госпитализаций и смертность. Прививку лучше делать до начала сезона гриппа - в сентябре, октябре и ноябре.