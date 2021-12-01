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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Противопожарные рейды проходят в частном секторе Тюмени

Общество, 16:55 17 декабря 2021

МЧС Тюменской области (архив) | Фото: МЧС Тюменской области (архив)

15 тыс. тюменцев проинструктировали по правилам безопасности с начала 2021 года во время противопожарных рейдов, сообщает региональное управление МЧС. Особое внимание уделяют многодетным семьям, пенсионерам и одиноким гражданам.

Спасатели и сотрудники департамента безопасности жизнедеятельности провели очередное мероприятие в частном секторе областного центра, где для отопления используют дрова.

По словам самих жильцов домов с печным отоплением, опасности в таком способе обогрева они не видят, если относиться к этому с должным вниманием и соблюдать все правила. Однако статистика причин пожаров свидетельствует, что не все соблюдают требования безопасности.

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# пожарная безопасность , рейд , управление МЧС по Тюменской области

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