Тюменские родители получили более 30 тысяч консультаций в "Точке опоры"

| Фото: группа форума "Подростки, родители, Rock`n`Roll / Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа форума "Подростки, родители, Rock`n`Roll / Тюмень" ВКонтакте

Почти 30 тысяч консультаций провели специалисты Тюменской региональной службы психолого-педагогической, методической и консультативной поддержки "Точка опоры"" в 2021 году. Особо популярными услуги педагогов и психологов были в Тобольском, Ишимском районах и в Заводоуковском городском округе.

Об этом на пресс-конференции рассказала заведующий сектором психологической и методической помощи регионального центра "Семья" Ирина Кислицина.

"Проект "Точка опоры" охватывает все 26 муниципалитетов Тюменской области. Его суть в том, чтобы дать каждому возможность получить квалифицированную помощь специалиста как очно, так и в дистанционном формате. Мы работаем, в первую очередь, с родителями. Задача специалиста – поддержать, увидеть ресурсы, которыми обладает взрослый, помочь родителю посмотреть на ситуацию иначе и найти выход их нее", - говорит она.

Бесплатную помощь родителям оказывают 713 специалистов. Это психологи, педагоги, воспитатели, логопеды, методисты, специалисты органов опеки, службы по делам несовершеннолетних, здравоохранения, педагоги дополнительного образования. Все они ежегодно проходят специальное обучение и тренинги.

"Каждый родитель может найти своего консультанта, которому можно довериться. Если говорить о проблемах, с которыми к нам обращаются, то это трудности во взаимоотношениях поколений, в общении родителей и подростков. Родителей интересует, что делать, если ребенок плохо себя ведет, не хочет учиться",- добавила Ирина Кислицина.

Выбрать специалиста и записаться на консультацию можно на сайте или по телефону 8 (3452) 20-40-70. Координатор предложит наиболее удобное время, формат и место получения услуги.

Любовь Голышева