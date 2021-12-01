  • 19 декабря 202119.12.2021воскресенье
  • USD73,7330
    EUR83,5026
  • В Тюмени -4..-6 С 4 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Смерть 13 человек с коронавирусом зафиксировали в Тюменской области

Общество, 13:11 19 декабря 2021

t-l.ru

13 человек с COVID-19 скончались в Тюменской области. Заболели 298 человек, 661 выздоровел, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 27 тыс. 967 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 23 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 32 тыс. 655 человек.

В Москве заболели 3 тыс. 13 человек, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 955, в Московской области - 1 тыс. 825.

В Свердловской области выявили 621 случаев болезни, в Челябинской области - 604, в Ханты-Мансийском автономном округе - 199, в Курганской области - 170, в Ямало-Ненецком автономном округе - 113.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 млн 214 тыс. 790 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 297 тыс. 203 летальных исхода, выздоровел 8 млн. 984 тыс. 921 человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:29 19.12.2021Жителям Ишима предлагают написать себе послание в будущее
14:01 19.12.2021Неравнодушные тюменцы могут подарить детям карнавальные костюмы и игрушки
13:39 19.12.2021Пилотный проект по реабилитации инвалидов реализуют в Тюменской области
13:11 19.12.2021Смерть 13 человек с коронавирусом зафиксировали в Тюменской области