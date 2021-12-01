Тюменский психолог советует не поддаваться предновогодней суете

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Распланировать дела на конец года и спокойно выполнять их, а не пытаться успеть все и сразу советует тюменцам психолог регионального центра "Семья" Екатерина Азарова, пишет "Тюменская область сегодня".

Специалист отметила, что перед Новым годом многие зачастую паникуют, пытаются срочно сделать все, что планировали на год, но по каким-то причинам не успели. Однако ускорять ритм жизни в этот период не стоит.

"Распланируйте задачи на конец года, не старайтесь успеть все, выберите главные цели и следуйте им. После Нового года жизнь остается той же, поэтому выполнить какие-то задачи можно и позже, без лишней паники", - отметила психолог.

Она добавила, что даже если за год человек не пришел к самой важной цели, то он все равно получил опыт, знания, умения и другие достижения.