Тренеры формейшн "Вера" рассказали о подготовке чемпионов

| Фото: пресс-службы формейшен «Вера» | Фото: пресс-службы формейшен «Вера»

Системная работа, общая сплоченность и нацеленность на результат помогают достичь высоких спортивных успехов и завоевывать награды.

Об этом рассказал тренер команда Формейшн "Вера" Дмитрий Рощектаев, комментируя успех по итогам выступления на чемпионате мира. Напомним, 18 декабря в немецком Бремене тюменцы завоевали серебряную награду.

"Атлеты – это самое главное, что можно сейчас про ребят сказать. Они очень уверенно, спортивно выглядели на этом соревновании. Вывести ребят на этот атлетический уровень уверенности, физического состояния и выносливости помогла системность. Это обязательно ОФП, прогулки на свежем воздухе, активная ходьба и, конечно, командные игры", - рассказал он и добавил, что важны также сплоченность, общая задача и цель.

Тренер команды Мария Потапова добавила, что подготовка спортсменов в Тюмени ведется с дошкольного возраста.

"У нас очень сильная система образования, которая начинается с детских садов. Многие из этой команды сначала танцевали в младших составах, потом в дубле и сейчас мы видим их на паркете. Кто-то из ребят в настоящее время обучается в Институте культуры и колледже искусств и это тоже часть нашей системы. И, конечно же, в Тюменскую область приезжают специально, чтобы танцевать в нашей команде", - рассказала она.

Мария Потапова добавила, то очень гордится успехами ребят, назвав тюменскую команду лучшей.

Любовь Голышева