Формейшн "Вера" завоевала серебро чемпионата мира

| Фото: пресс-служба Федерации танцевального спорта Тюменской области | Фото: пресс-служба Федерации танцевального спорта Тюменской области

Формейшн "Вера" из Тюменской области завоевала серебряную медаль чемпионата мира в немецком Бремене, уступив победителям из Германии всего один балл. Соревнования прошли 18 декабря, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Тюменцы представили латиноамериканскую программу "Предвкушение". Постановку тюменцев зрители чемпионата оценили овациями. Всего на паркет вышли 13 сильнейших сборных мира.

20 декабря формейшн "Вера" даст концерт в ДК "Нефтяник" в Тюмени, где представит "Предвкушение", "Оскар" и другие постановки.