  • 19 декабря 202119.12.2021воскресенье
  • USD73,7330
    EUR83,5026
  • В Тюмени -4..-6 С 4 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Формейшн "Вера" завоевала серебро чемпионата мира

Спорт, 15:21 19 декабря 2021

пресс-служба Федерации танцевального спорта Тюменской области | Фото: пресс-служба Федерации танцевального спорта Тюменской области

Формейшн "Вера" из Тюменской области завоевала серебряную медаль чемпионата мира в немецком Бремене, уступив победителям из Германии всего один балл. Соревнования прошли 18 декабря, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Тюменцы представили латиноамериканскую программу "Предвкушение". Постановку тюменцев зрители чемпионата оценили овациями. Всего на паркет вышли 13 сильнейших сборных мира.

20 декабря формейшн "Вера" даст концерт в ДК "Нефтяник" в Тюмени, где представит "Предвкушение", "Оскар" и другие постановки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# танцы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:21 19.12.2021Формейшн "Вера" завоевала серебро чемпионата мира
14:04 18.12.2021Форвард "Тюмени" - лауреат областного конкурса "Спортивная элита"
12:42 18.12.2021Тюменские волейболисты сыграют с "Магниткой" 18 и 19 декабря
13:51 17.12.2021Тюменские дзюдоисты получили семь медалей на всероссийском турнире в Челябинске