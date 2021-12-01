Многодетная семья фельдшера из Тюменского района получила ноутбук на Новый год
Ноутбук на Новый год вручил председатель Тюменской областной думы, член фракции единороссов Сергей Корепанов многодетной семье фельдшера из Тюменского района, сообщает пресс-служба ТРО "Единая Россия".
В семье заведующей Щербаковским фельдшерско-акушерским пунктом Областной больницы № 19 Гузели Миннибаевой – четверо детей. Вместо с мужем они воспитывают 15-летнего Даниля, 13-летнего Даниса и двух младших погодок – Руфата и Надию.
"За последние полтора года нагрузка прибавилась, много болеют и взрослые, и дети. Сейчас работаю на неотложке, заменяю коллег. Бывают и ночные смены – с 8 вечера до 8 утра. Но я осознанно выбирала такую профессию, перед глазами был семейный пример – моя мама работала фельдшером на селе", – рассказывает медик.
Досуг в семье Миннибаевых принято проводить дружно: родители поддерживают увлечения детей, вместе катаются на лыжах, коньках. Старшие сыновья учатся в спортивной школе, занимают призовые места на соревнованиях. Любовь к спорту с ранних лет привила мама – Гузель еще школьницей увлеклась физкультурой, участвовала в соревнованиях по лыжам, кроссу, волейболу, в художественной самодеятельности.
Сергей Корепанов поблагодарил Гузель Миннибаеву за работу, а главное – за воспитание детей.
Тюменские единороссы приняли решение, как и в предыдущие годы, присоединиться к акции "Елка желаний", которая проводится ежегодно с 2018 года. За время существования проекта было исполнено более 21 тыс. желаний.