Многодетная семья фельдшера из Тюменского района получила ноутбук на Новый год

| Фото: пресс-служба ТРО "Единая Россия" | Фото: пресс-служба ТРО "Единая Россия"

Ноутбук на Новый год вручил председатель Тюменской областной думы, член фракции единороссов Сергей Корепанов многодетной семье фельдшера из Тюменского района, сообщает пресс-служба ТРО "Единая Россия".

В семье заведующей Щербаковским фельдшерско-акушерским пунктом Областной больницы № 19 Гузели Миннибаевой – четверо детей. Вместо с мужем они воспитывают 15-летнего Даниля, 13-летнего Даниса и двух младших погодок – Руфата и Надию.

"За последние полтора года нагрузка прибавилась, много болеют и взрослые, и дети. Сейчас работаю на неотложке, заменяю коллег. Бывают и ночные смены – с 8 вечера до 8 утра. Но я осознанно выбирала такую профессию, перед глазами был семейный пример – моя мама работала фельдшером на селе", – рассказывает медик.

Досуг в семье Миннибаевых принято проводить дружно: родители поддерживают увлечения детей, вместе катаются на лыжах, коньках. Старшие сыновья учатся в спортивной школе, занимают призовые места на соревнованиях. Любовь к спорту с ранних лет привила мама – Гузель еще школьницей увлеклась физкультурой, участвовала в соревнованиях по лыжам, кроссу, волейболу, в художественной самодеятельности.

Сергей Корепанов поблагодарил Гузель Миннибаеву за работу, а главное – за воспитание детей.

Тюменские единороссы приняли решение, как и в предыдущие годы, присоединиться к акции "Елка желаний", которая проводится ежегодно с 2018 года. За время существования проекта было исполнено более 21 тыс. желаний.