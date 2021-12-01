Тюменцам автоматически продлевают срок действия QR-кода переболевшего COVID-19

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцам, которые перенесли COVID-19, срок действия QR-кода переболевшего продлили с полугода до одного года. Изменения автоматически вносят в личном кабинете на сайте госуслуг.

Ранее решение о продлении срока действия сертификата о статусе переболевшего COVID-19 было принято на федеральном уровне. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, изменения коснулись всех, кто болел коронавирусом в течение последних 12 месяцев.

Сертификат с QR-кодом переболевшего появляется автоматически, если в медучреждении поставили официальный диагноз и внесли сведения о выздоровлении в регистр больных COVID-19. Как правило, документ доступен в личном кабинете в течение трех дней после выписки.

Если срок действия QR-кода уже истек, но с момента выздоровления прошло меньше года, то автоматически оформляется новый QR-код со сроком действия год со дня выздоровления.

Добавим, QR-коды после вакцинации, как и ранее, действительны в течение одного года.