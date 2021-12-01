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Тюмень вошла в десятку популярных городов для бронирования квартир на Новый год

Общество, 13:45 21 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень вошла в десятку городов, в которых туристы бронируют больше всего квартир и апартаментов на новогодние праздники. Областная столица занимает в рейтинге девятое место, сообщает российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Самые популярные направления для бронирования квартир и апартаментов на Новый год — Ялта, Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Кисловодск, Нижний Новгород, Петрозаводск, Калининград, Тюмень и Самара.

Туристы бронируют квартиры в новогодние праздники от двух до шести ночей и тратят на проживание от 1,6 до 5,5 тыс. рублей в сутки на семью из трех человек. В среднем, семья арендует квартиру на новогодние каникулы за 11 тыс. 570 рублей на три — четыре дня. Средняя стоимость квартир в Тюмени составляет 1 тыс. 646 рублей в сутки.

Относительно прошлого года спрос на квартиры и апартаменты для отдыха в новогодние праздники увеличился на 26%.

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# аренда жилья

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