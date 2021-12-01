В Тюмени учащихся лицея № 81 отправили домой

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Учащихся второй смены лицея № 81 по ул. Юргинский проезд,6 в Тюмени предупредили об отмене занятий 21 декабря. Педагоги оповестили учеников в школьных чатах. Причина не известна.

Правоохранительные органы пока никак не комментируют ситуацию.

Напомним, днем не пустили на занятия и учеников школы №65. На месте уже работают оперативные группы. ИА "Тюменская линия" ожидает информацию от полиции и регионального управления Росгвардии.

Анжела Лебедева