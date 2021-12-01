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В Голышманово Новый год встретят двумя салютами

Общество, 15:19 31 декабря 2021

Запустить два салюта в Новый год планируют в поселке Голышманово Тюменской области. Один из них прогремит в 19 часов 00 минут 31 декабря, другой — в 01 час 00 минут 1 января.

Такое решение приняли организаторы праздничных мероприятий по итогам опроса местных жителей — за вечерний и за ночной фейерверки проголосовало примерно одинаковое количество человек. Полюбоваться вечерним салютом будет удобно семьям с детьми, сообщается в группе интернет-проекта "Голышманово: телевидение и радио".

Праздничная программа "Новогодний замес" стартует на центральной площади Голышманово 31 декабря в 18 часов.

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# Новый год , фейерверки

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