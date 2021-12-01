В Тюменской области проект по реабилитации детей-инвалидов реализуют в два этапа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область будет участвовать в пилотном проекте по реабилитации детей-инвалидов. Правительство России утвердило постановление 17 декабря, текст документа здесь.

Проект будет реализован поэтапно. С 1 января до 1 июня 2022 года Минтруд, Фонд социального страхования, Федеральное казначейство и власти регионов проведут организационные мероприятия.

Со 2 июня 2022 года начнется предоставление услуг с помощью электронного сертификата - цифрового документа, подтверждающего право на получение мер социальной поддержки.

С помощью сертификата можно будет компенсировать расходы на проезд до места реабилитации и оплатить реабилитационные мероприятия в спецучреждениях, питание и проживание пациентов и их сопровождающих.

Услуги будут оказывать в реабилитационных организациях регионов, федеральных реабилитационных учреждениях, подведомственных Минтруду.

Ранее сообщалось, что такой опыт даст импульс к дальнейшему развитию комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в Тюменской области.