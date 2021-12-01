Тюменские школьники создадут фотопроекты на тему буллинга

| Фото: telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

Школьникам Тюменской области предлагают стать участниками регионального конкурса фотопроектов на тему буллинга "UNИT". Прием заявок уже стартовал и продлится по 26 декабря включительно по ссылке.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" куратор проекта Анжелика Тарутина из Ялуторовска, задача организаторов - обратить внимание на проблему буллинга и непринятия людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Зачастую на фоне предвзятого отношения сверстников у ребят формируется низкая самооценка и появляются комплексы. Поэтому наша задача – привлечь внимание к этой теме и найти пути ее решения", - пояснила она.

Присоединиться к конкурсу могут школьники из Тюменской области в возрасте от 14 до 17 лет. Победителей будут определять в двух номинациях - "Анти-буллинг" или "Люди с неограниченными возможностями".

Для участия необходимо создать коллаж, состоящий из одной или нескольких фотографий. Свои работы школьники должны загрузить в Google-диск и прикрепить ссылку в форме регистрации до 9 января. Имена победителей и призеров станут известны 16 января. Кроме того, по итогам конкурса организаторы планируют провести выставки и онлайн-встречи со специалистами, которые расскажут о буллинге и о том, как ему противостоять.

Добавим, ранее проект регионального конкурса "UNИT" стал одним из победителей областной школы социального проектирования "Под парусом мечты". Анжелика Тарутина работала над ним вместе со старшеклассницей из Тобольского района Дайаной Маргановой.

Любовь Голышева