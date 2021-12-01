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Автовладельцев освободили от обязательного техосмотра

Политика, 15:00 22 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отсутствие диагностической карты больше не повод для штрафа - автовладельцев освободили от обязательного техосмотра. Государственная дума приняла в третьем чтении поправки в законодательство об отмене обязательного технического осмотра для транспортных средств, принадлежащих физическим лицам.

Законом отменяется обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мототранспортных средств, принадлежащих на праве собственности физическим лицам и используемых ими исключительно в личных целях. При этом указанные лица вправе обращаться за проведением технического осмотра по своему желанию.

При этом техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков. Также он, по‑прежнему, необходим для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет в случаях их постановки на учет, смены владельца или изменения конструкции транспортного средства.

Это решение, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, облегчит жизнь многим автовладельцам. "Речь идет примерно о 50 миллионах транспортных средств. Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится: в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр. Эта процедура также сохранится и в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации".

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# автомобили , Государственная дума , техосмотр

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