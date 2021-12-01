Дмитрий Рыбьяков получил национальную премию "Голос спорта"

| Фото: АНО «Сибинформбюро» | Фото: АНО «Сибинформбюро»

Директор спортивных трансляций АНО "Сибинформбюро" Дмитрий Рыбьяков одержал победу в номинации "Голос спорта — страна" памяти выдающегося советского борца и спортивного журналиста Александра Иваницкого.

В номинации отмечают лучших региональных комментаторов. Организаторы престижной премии, вручение которой состоялось в Олимпийском комитете в Москве, особо отметили работу известного тюменского журналиста на матче Элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА по мини-футболу между МФК "Тюмень" и казахстанским "Кайратом" в декабре этого года.

Дмитрий Рыбьяков получил награду из рук Владимира Иваницкого — спортивного журналиста и сына Александра Владимировича.

"Я очень рад, что получаю премию имени Александра Иваницкого, с которым я был немножко знаком в 90-е годы. С ним мы встречались в Москве, он давал мне советы. Кстати, равно как и Геннадий Сергеевич Орлов, который по телефону говорил мне: "Дим, ты вот критикуешь спортсменов в репортажах, а надо помягче к ребятам относиться, они же стараются, они же жилы рвут и хотят победить..." Лет 10 назад ещё иногда хотелось плакать, слушая некоторых региональных комментаторов. В Агентстве спортивных новостей "Тюменская арена" мне удалось подготовить нескольких специалистов, у которых получается. Но и в других регионах сейчас появляются достойные комментаторы. Я хочу поблагодарить моих друзей из Ассоциации мини-футбола России. На протяжении последних десятилетий я много комментирую именно этот вид спорта, в том числе и большие события — такие, как Лига чемпионов в Тюмени. Хотя раньше я работал и на чемпионатах России по биатлону на национальных каналах, всё-таки тяготею к игровым видам спорта", — прокомментировал успех основатель "Тюменской арены" Дмитрий Рыбьяков.

В номинации "Голос спорта — страна" приза был также удостоен комментатор из Краснодара Константин Перминов. Победы в других номинациях одержали Денис Казанский, Владимир Стогниенко, Ольга Богословская, Дмитрий Губерниев, Сергей Курдюков, Алексей Попов, проект "Коммент-Шоу", Юрий Розанов (посмертно) и другие. Специальные призы получили Борис Майоров, Николай Попов и Ян Садеков.