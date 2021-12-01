В Уватском районе вахтовик похитил у коллеги 50 тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину, подозреваемого в краже денег, задержали в Уватском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

24-летний житель Омской области на вахте в Югре познакомился с 42-летним коллегой. Мужчины вместе отправились в Омск. По пути их высадили из рейсового автобуса за распитие алкоголя. Заселившись в гостиницу в с. Демьянское вахтовики продолжили распивать спиртное. Когда потерпевший уснул, его коллега похитил 50 тыс. рублей, вызвал такси и отправился в Омск.

Через 20 минут потерпевший пришел в себя, обнаружил пропажу и обратился в полицию. Мужчину задержали, он признался в содеянном и вернул приятелю всю похищенную сумму. По данному факту возбуждено уголовное дело.