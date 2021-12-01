Путин: Россия в 2021 году достигла рекордных показателей в строительстве жилья

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Россия в 2021 году достигла рекордных показателей в сфере строительства жилья, выйдя на цифру в 90 млн кв. м, сказал президент Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Он поздравил с этим достижением всех работников строительного комплекса - и первых лиц, и тех, кто работает прямо на стройке.

Напомним, что в Тюменской области строители преодолели рубеж в 1 млн кв. м жилья в ноябре. На 1 ноября 2021 года по данным Главного управления строительства, введено 1 млн 9 тыс. 520 кв. м жилья.

По итогам года Тюменская область должна выйти на 1 млн 615 тыс. кв. м жилья. Строительством в регионе занимаются 97 застройщиков. В стадии возведения находится 299 многоквартирных домов общей площадью жилья более 3 млн кв. м.

"Сейчас регион работает на перспективу, - отметил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов. - На 19 октября выдано 164 разрешения на строительство многоквартирных домов общей площадью жилья почти 1 млн 250 тысяч квадратных метров".

На 2022 год в Тюменской области запланирован ввод жилья площадью 1 млн 599 тыс. кв. м.