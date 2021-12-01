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Владимир Путин: золотой фонд России – это сибиряки

Политика, 17:41 23 декабря 2021

static.kremlin.ru

Золотой фонд России – это сибиряки. По своим ценностям и моральным качествам. Об этом глава государства Владимир Путин заявил во время большой пресс-конференции в московском Манеже 23 декабря.

"С начала 2000 годов я езжу в Сибирь. Это для меня – часть жизни. Меня ранее спрашивали, где бы я хотел жить? В Санкт-Петербурге, Москве... Вот в Сибири мне тоже очень нравится. Уникальная экосистема, уникальные люди. Золотой фонд России – это сибиряки. По своим ценностям и моральным качествам", - сказал глава государства.

Напомним, первый визит Владимира Путина в Тюменскую область состоялся в марте 2003 года. Тогда глава государства дал поручение сделать Тобольск туристический центром. Следующий визит был в октябре 2013, президент приехал на запуск завода пропилена компании СИБУР – "Тобольск-Полимер", тогда же было поручение рассмотреть возможность строительства аэродрома в Тобольске. В декабре 2020 года президент осмотрел в Тобольске крупнейший в России нефтехимический комплекс - "ЗапСибНефтехим".

Екатерина Исаева

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# Владимир Путин , пресс-конференция

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