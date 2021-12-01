Тюменец похитил для своей возлюбленной духи на Новый год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчину, подозреваемого в краже из магазина парфюмерии и косметики, задержали в Тюмени, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

В полицию обратился представитель магазина крупной торговой сети, из которого похитили товар на сумму свыше 7 тыс. рублей. По записям с камер видеонаблюдения полицейские выявили подозреваемого. Им оказался безработный 23-летний местный житель. Он прогуливался по магазину с женой, которой очень понравился новый парфюм. Тогда злоумышленник решил украсть его для своей возлюбленной и преподнести ей в качестве новогоднего подарка.

По данному факту возбуждено уголовное дело.