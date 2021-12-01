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Братья Арангуловы из Тобольска попали в число мировых рекордсменов

Общество, 08:26 27 декабря 2021

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Мировой рекорд по разрыванию настенного отрывного календаря на четыре части за минимальное время зарегистрировало Международное агентство регистрации рекордов "Интеррекорд". Его установил тоболяк Хусаин Арангулов. На это ему потребовалось 18,55 секунды, сообщает администрация Тобольска.

Агентство "Книга рекордов России" зарегистрировало рекорд по наибольшему количеству таранов бронетехники противника в компьютерной игре "World of Tanks" в мире. 5 тыс. 86 таранов произвел Хасан Арангулов.

В сентябре текущего года семья Арангуловых также установила мировой рекорд. 26 лет и 270 дней – это наибольшая разница в возрасте между последовательными братом и сестрой Лейсан и Раулем Арангуловыми. Их родителями являются Хасан Арангулов и Елена Чегодаева.

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