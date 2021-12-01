Тюменские депутаты поддержали расширение списка социальных партнеров "Отрядов мэра"

| Фото: с сайта "Отрядов мэра" | Фото: с сайта "Отрядов мэра"

"Отряды мэра" уже 25 лет остаются самой популярной формой занятости тюменских подростков в свободное от учебы время. За лето 2021 года для школьников города было 4 тыс. 558 рабочих мест. Об этом на последнем в уходящем году заседании Тюменской гордумы рассказала депутатам председатель постоянной комиссии по социальному развитию городской думы Елена Бойко.

За годы существования проекта через "Отряды мэра" прошли тысячи тюменских подростков. В настоящее время школьникам предлагают на лето более 50 видов трудовой деятельности, вплоть до таких специальностей как кондитер или визажист.

"В качестве социальных партнеров "Отрядов мэра" выступают городские предприятия и организации. Увеличение их числа помогает не только расширить спектр видов деятельности, но и даст больше предприятий, где подростки смогут получить первый трудовой опыт и сориентироваться в выборе будущей профессии", отметила Елена Бойко.

Депутат Дмитрий Елагин обратил внимание коллег на то, что не всем желающим удается записаться в "Отряды мэра", поскольку количество рабочих мест ограничено. "В настоящее время это 4 тысячи 500 мест, но мы чувствуем высокую потребность со стороны тюменцев и всех, кто обращается к нам, стараемся брать на заметку и ставить в банк ожидания", - уточнила заместитель главы города Вера Соловьева. По ее словам, число рабочих мест в отрядах увеличивается ежегодно, в 2021 году их стало на 100 больше.

Депутат Степан Киричук напомнил, что в 2020 году программа отметит свой юбилей, а начиналась она с 400 школьников, вышедших на уборку городских улиц. "Программа с самого начала была непростой, поскольку вмешивается трудовое законодательство, но все это преодолеваемо, - считает он. – Сегодня в эту работу должно включиться как можно больше предприятий".

С этим согласен и глава города Руслан Кухарук, отметивший, что количество рабочих мест должно быть увеличено, для этого требуется комплексная работа и диалог с бизнесом по обеспечению безопасного труда несовершеннолетних.

Тюменские депутаты единогласно поддержали предложения по развитию и расширению программы, предложенные членами комиссии по социальному развитию.

"Отряды мэра" - это только одна из форм трудового воспитания подрастающего поколения, которое сегодня мы, к сожалению, излишне оградили от труда, - подвел итог председатель гордумы Евгений Заболотный. – Мы должны думать о том, как приблизить наших школьников к работе".

Николай Ступников