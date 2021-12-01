В Ишиме наградили победителей областных конкурсов ГТО

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

11 знаков Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" завоевала семья Фоминых из Ишима, она стала победителем областного конкурса "Собери коллекцию знаков ГТО". В их активе восемь золотых, два серебряных и один бронзовый значки: по два – у родителей, четыре у старшего сына, два у дочери и один – у младшего, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Первое место в номинации "Лучшая компьютерная презентация" областного конкурса "Вместе с ГТО", занял студент Ишимского многопрофильного техникума Александр Михайлиди.

Студентка Анна Калинкина стала второй, придумав слоган "ГТО – это сила, ГТО – это жизнь! Наша страна, ты победишь!".

Второе место за лучший видеоролик взял студент Ишимского многопрофильного техникума Александр Крюков.

По словам руководителя ишимского центра тестирования ВФСК ГТО Ларисы Фоминой, обычно старшие подают пример, а в ГТО, наоборот, часто выполнять нормативы приходят родители детей, уже получивших знаки.

583 знака отличия комплекса "Готов к труду и обороне" получили ишимцы за два квартала 2021 года, добавила она, на подходе знаки за третий квартал.