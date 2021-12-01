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Социальную поддержку в Тюменской области получает каждая пятая семья

Общество, 16:25 24 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области тот или иной вид социальной поддержки получает каждая пятая семья, рассказала заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских на расширенном заседании правительства региона.

Она подчеркнула, что поддержка семей с детьми остается одним из главных приоритетов в работе правительства региона. "По сравнению с 2019 годом объемы финансовых средств на предоставление мер социальной поддержки в 2021 году вырос более, чем в два раза и составил 17,5 млрд рублей. Из них 12,5 млрд рублей - это средства областного бюджета. При этом на поддержку семей с детьми направлены 11,7 млрд", - сообщила замгубернатора.

Ольга Кузнечевских добавила, что в Тюменской области растет численность семей с детьми. Сегодня в 253 тыс. семей воспитывается 375 тыс. детей. Становится больше и многодетных семей – в регионе их почти 30 тыс.

Лучшие тюменские семьи ежегодно получают высокие государственные награды. В 2021 году семью Смирновых из Тюмени наградили медалью ордена "Родительская слава", а семья Мингалевых из Тобольска победила во всероссийском конкурсе "Семья года" в номинации "Хранители традиций".

"Хорошей мотивацией для наших семей является награждение региональными медалями "Материнская слава" и "Отцовская доблесть". Сегодня уже более 400 женщин, которые родили и достойно воспитали пять и более детей, а также 98 многодетных отцов получили такие награды", - отметила Ольга Кузнечевских.

Она добавила, что в 2022 году основные направления и приоритеты социальной поддержки семей в Тюменской области сохранятся.

Любовь Голышева

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# многодетные семьи , Ольга Кузнечевских , семьи , социальная поддержка

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