  • 25 декабря 202125.12.2021суббота
  • USD73,1886
    EUR82,9300
  • В Тюмени -20..-22 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Омутинец угнал автомобиль Daewoo Nexia и попал в ДТП

Происшествия, 12:15 25 декабря 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ранее не судимого 53-летнего жителя Омутинского района задержали сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Тюменский". Он угнал автомобиль Daewoo Nexia и попал на нем в аварию, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Об угоне в полицию сообщила 45-летняя жительница областного центра. Сотрудники уголовного розыска установили, что заявительница, являясь индивидуальным предпринимателем, сдавала машину в аренду охранной фирме. Под подозрение попал один из охранников, который имел доступ к автомобилю. Он признался в содеянном и рассказал, что накануне вечером, находясь на смене, употребил алкогольные напитки, решил прокатиться по городу и совершил ДТП. Наряд ДПС ГИБДД обнаружил автомобиль на 12 км Тобольского тракта.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса России "Неправомерное завладение транспортным средством". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Фигурант отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# полиция , преступление , угон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:16 25.12.2021В Тюмени выясняют обстоятельства происшествия с судном авиакомпании Utair
12:15 25.12.2021Омутинец угнал автомобиль Daewoo Nexia и попал в ДТП
14:35 24.12.2021Тюменец пытался решить спор с помощью ножа
13:29 24.12.2021В Тюмени водитель, сбивший ребенка, предстанет перед судом