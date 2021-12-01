Омутинец угнал автомобиль Daewoo Nexia и попал в ДТП

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ранее не судимого 53-летнего жителя Омутинского района задержали сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Тюменский". Он угнал автомобиль Daewoo Nexia и попал на нем в аварию, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Об угоне в полицию сообщила 45-летняя жительница областного центра. Сотрудники уголовного розыска установили, что заявительница, являясь индивидуальным предпринимателем, сдавала машину в аренду охранной фирме. Под подозрение попал один из охранников, который имел доступ к автомобилю. Он признался в содеянном и рассказал, что накануне вечером, находясь на смене, употребил алкогольные напитки, решил прокатиться по городу и совершил ДТП. Наряд ДПС ГИБДД обнаружил автомобиль на 12 км Тобольского тракта.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса России "Неправомерное завладение транспортным средством". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Фигурант отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.