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В Уральском федеральном округе введут больше 7 млн квадратных метров жилья за год

Экономика, 14:29 25 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

7,1 млн кв. метров жилья планируется ввести в УФО в 2021 году. О том, что этот показатель будет достигнут, сказал полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев на рабочей встрече с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным в Минстрое, где обсуждались итоги реализации в округе нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба полпреда.

"В 2021 году в Уральском федеральном округе расселение аварийного жилья идет опережающими темпами, так, за период с 2019 – 2021 год нарастающим итогом из аварийного жилья переселили более 70 тысяч человек и расселили 1 млн кв. непригодного жилья. На территории субъектов с января по ноябрь введено в эксплуатацию порядка 6,5 млн кв. метров жилья", - сказал глава минстроя.

Владимир Якушев отметил, что регионы округа активно используют инструменты, предоставляемые инфраструктурным меню.

В рамках инфраструктурного меню одобрены заявки на получение инфраструктурных бюджетных кредитов Курганской, Челябинской, Свердловской, Тюменской областям, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре на общую сумму 40,304 млрд руб.

Дополнительное финансирование пойдет на развитие инфраструктуры в новых микрорайонах, строительство поликлиники, научно-технологического центра, объектов по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов

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# Владимир Якушев , строительство жилья

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