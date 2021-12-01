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Тюменцы смогут прокатиться на коньках на 124 площадках

Общество, 11:41 26 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Столько хоккейных кортов и ледовых площадок начнут работу в Тюмени до конца декабря. Многие из них можно посетить уже сейчас.

Из уже привычных крупных площадок — каток на тюменской набережной Рядом с катком работает буфет и есть лавочки, но стоит учитывать, что камер хранения и раздевалок здесь нет.

Большой каток открылся в экопарке "Затюменский", пишет издание "Мегатюмень". Общая площадь составляет 1400 квадратных метров, есть место для катания с горок и на лыжах.

Каток "Строймаш" с теплыми раздевалками и кафе работает по адресу ул. Индустриальная, 49а, на Воронинских горках обустроен каток "Титан". Покататься на лыжах можно и на многих базах отдыха, в их числе "Верхний бор", "Боровое" и "Пруд лесной".

Посмотреть адрес ближайшего к вам катка можно по ссылке.

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11:41 26.12.2021Тюменцы смогут прокатиться на коньках на 124 площадках