Тюменцы смогут прокатиться на коньках на 124 площадках

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Столько хоккейных кортов и ледовых площадок начнут работу в Тюмени до конца декабря. Многие из них можно посетить уже сейчас.

Из уже привычных крупных площадок — каток на тюменской набережной Рядом с катком работает буфет и есть лавочки, но стоит учитывать, что камер хранения и раздевалок здесь нет.

Большой каток открылся в экопарке "Затюменский", пишет издание "Мегатюмень". Общая площадь составляет 1400 квадратных метров, есть место для катания с горок и на лыжах.

Каток "Строймаш" с теплыми раздевалками и кафе работает по адресу ул. Индустриальная, 49а, на Воронинских горках обустроен каток "Титан". Покататься на лыжах можно и на многих базах отдыха, в их числе "Верхний бор", "Боровое" и "Пруд лесной".

Посмотреть адрес ближайшего к вам катка можно по ссылке.