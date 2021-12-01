Столовая одной из школ Тюменского района попала в десятку лучших на всероссийском конкурсе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Итоги федерального этапа всероссийского конкурса "Лучшая школьная столовая" подвели в Москве. В топ-10 лучших столовых — столовая Богандинской школы № 2 Тюменского района.

Конкурс прошел в два этапа. В региональном участвовали более 25 тысяч школ России. На финал в Москву приехали 65 поваров из 61 региона. Мероприятие прошло под лозунгом "Правильное здоровое питание в школе", сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Для основного этапа конкурса "Тематический стол" повара приготовили курицу с овощами, брусничный пирог, десерт "Трайфл" с малиной и вишневый шербет.

В кулинарном баттле организатор питания "Магия вкуса" представили куриное филе с картофелем черри и двухслойную творожную запеканку.

Конкурс был организован министерством просвещения РФ.