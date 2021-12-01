В школах Тюменской области 18 классов перевели на дистант из-за COVID-19

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

18 классов в школах Тюменской области перешли на дистанционное обучение из-за COVID-19, в том числе, 15 – в Тюмени. Из 450 школьников, которые обучаются в этих классах, коронавирусную инфекцию выявили у 38.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в информационном центре правительства Тюменской области по данным на 27 декабря.

В детских садах региона из-за коронавируса закрыто 23 группы. Их посещали около 390 детей, COVID-19 подтвердился у 14 малышей.

Также в связи с превышением порога заболеваемости ОРВИ в общеобразовательных школах Тюменской области на дистант перевели 430 классов, в том числе, 51 – в Тюмени.

"В этих классах обучается 11,5 тысяч детей. Острыми респираторными вирусными инфекциями болеют четыре тысячи школьников. В дошкольных организациях закрыто две группы, в которых болеют более половины ребят", - сообщили эксперты.

В целом, по словам специалистов, в регионе отмечается положительная динамика по сокращению уровня заболеваемости ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией среди школьников.

Напомним, по данным на 17 декабря в регионе из-за COVID-19 были закрыты 13 классов в девяти школах и 69 групп в 46 детских садах региона. Из-за высокой заболеваемости ОРВИ дистанционно обучались 14 школ, а также 926 отдельных классов в 57 школах. В детских садах по этой же причине были закрыты 13 групп в семи учреждениях.

Любовь Голышева