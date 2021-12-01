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Денежные переводы между россиянами возьмут под контроль в 2022 году

Экономика, 16:18 27 декабря 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сведения по всем денежным переводам между физическими лицами начнет запрашивать у кредитных организаций Центробанк с 2022 года, пишет РБК.

Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Из нее следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей средств, рассказали РБК три источника на платежном рынке. Получение формы для предоставления отчетности подтвердил представитель платежной компании QIWI.

По словам заместителя председателя правления Совкомбанка Олега Машталяра, Банк России начнет риск-ориентированный мониторинг p2p-переводов с января 2022 года. "ЦБ уведомил, что планирует периодически запрашивать информацию по p2p-переводам по данной форме с 2022 года", — добавил представитель QIWI.

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# Центробанк

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