Юные тоболяки завоевали награды первенства УФО по рукопашному бою

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Тобольские спортсмены завоевали награды первенства УФО по рукопашному бою среди юношей и девушек в Кургане, сообщает городская администрация.

В соревнованиях приняло участие 360 спортсменов. Тобольск представляли спортсмены ДЮСШ №1 и СК "Энтузиаст". Серебряные награды завоевали Тимофей Гусев и Алена Чеглакова. Бронза у Джазили Акбердеевой.

Все призеры получили право на участие в первенстве России в Орле и Брянске.