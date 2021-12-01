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Юные тоболяки завоевали награды первенства УФО по рукопашному бою

Спорт, 17:52 27 декабря 2021

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Тобольские спортсмены завоевали награды первенства УФО по рукопашному бою среди юношей и девушек в Кургане, сообщает городская администрация.

В соревнованиях приняло участие 360 спортсменов. Тобольск представляли спортсмены ДЮСШ №1 и СК "Энтузиаст". Серебряные награды завоевали Тимофей Гусев и Алена Чеглакова. Бронза у Джазили Акбердеевой.

Все призеры получили право на участие в первенстве России в Орле и Брянске.

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# рукопашный бой

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