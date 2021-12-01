Якушев назвал основной задачей власти повышение доходов населения

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

Повышение реальных доходов населения - в числе ключевых направлений работы власти в 2022 году, заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами регионов.

"В следующем году среди ключевых направлений нашей работы будет тема повышения реальных доходов населения. Этому уделим самое серьезное внимание. Продолжим работать по другим актуальным темам - коронавирус, рынок труда, инвестиции в основной капитал, экономические показатели. Задача – максимально повысить эффективность работы. Добиться того, чтобы люди чувствовали позитивные изменения в своей жизни", - подчеркнул Владимир Якушев.

По данным на 24 декабря, в регионах УФО в качестве безработных зарегистрированы 59,6 тыс. человек – всего на 500 человек больше, чем на 1 января 2020 года. По словам полпреда, в этом году удалось существенно снизить уровень безработицы. Произошло это благодаря системной работе органов власти и профильных ведомств. Ситуация останется на постоянном контроле и в следующем году.

Основными темами совещания стали также распространение коронавируса и ОРВИ, вакцинация против COVID-19 и подготовка к предстоящим праздникам.

Заболеваемость коронавирусом снижается во всех регионах УФО, индекс распространения инфекции, по данным на 23 декабря, составляет в федеральном округе 0,95 (по РФ - 0,92). Уменьшается число госпитализаций. Фактически занято 8,2 тыс. коек, или 78,8%, что на 1,5 тыс. меньше, чем неделей ранее.

Показатели инфицирования ОРВИ также пошли на спад практически во всех регионах. Продолжается прививочная кампания. На 24 декабря полностью курс вакцинации прошли 5,975 млн жителей УФО - 48% населения.

Владимир Якушев акцентировал внимание на подготовке к новогодним праздникам, особенно в части работы жилищно-коммунального хозяйства. "Необходимо сделать все, чтобы не допустить серьезных аварий и происшествий", - заметил полпред.

Евгений Бабенко