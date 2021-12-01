Улицы Уютная, Чистая и Янтарная появятся в тюменском СНТ "Большое Царево-2"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

14 улиц садового некоммерческого товарищества "Большое Царево-2" получили названия. Инициаторами выступили жители нового СНТ, получившего название в 2021 году, сообщает администрация Тюмени.

В товариществе появятся улицы Счастья, Уютная, Центральная, Зеленая, Чистая, Янтарная, Цветочная, Бирюзовая, Живописная, Таежная, Лазурная, Приозерная, Дружная и Светлая.

Отметим, что для каждого названия есть обоснование. Например, улица Лазурная – в честь одноименной реки, протекающей в России. Ее длина - 14 км, такую же общую протяженность имеют дороги СНТ.

Улица Приозерная фактически проходит вдоль оз. Большое Царево, а улица Светлая получила свое наименование по историческим причинам: это первая улица в СНТ, на которой появилось освещение.

В прошедшем на портале "Я решаю!" опросе по данному предложению принял участие 81 человек, 76 высказались "за". Их поддержала управа Центрального округа и члены комиссии по присвоению и изменению наименований элементов планировочной структуры.

Отметим, что все улицы находятся в границах СНТ, и в адресе проживания обязательно будет указано его наименование. Например: СНТ "Большое Царево-2", ул. Счастья, 1.