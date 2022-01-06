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Тюменские молодежные пространства проведут массу событий в 2022 году

Общество, 16:11 06 января 2022

из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

У представителей молодежных пространств Тюменской области много планов на 2022 год. Для многих уходящий год выдался насыщенным, часть проектов будет продолжена в новом году.

Мультицентр "Контора пароходства" продолжит свою программу "Поддержка создателей" для творческих тюменцев. В ней в 2022 году появятся новые полезные слоты. Напомним, участники программы, чьи идеи будут признаны лучшими по итогам отбора заявок, получат помощь в продвижении начинаний.

Сама же "Контора пароходства" продолжит работать с разными площадками России в 2022 году. Горожан ожидает и насыщенная программа уличных площадок креативного пространства.

В рамках фестиваля уличного искусства "Морфология улиц" в городе появится больше стрит-артов. При этом художники будут взаимодействовать с местными жителями.

Также будет улучшен чат-бот "Мартин, проводи". Прогулки с виртуальным помощником пользуются популярностью у гостей и жителей региональной столицы. За 2021 год к чат-боту присоединились больше 3 тыс. человек.

Тобольский мультицентр "Моя территория" запустит новые тематические маршруты для виртуального гида "Мартин, проводи" в рамках полюбившегося горожанам проекта "Вектор улицы". При их разработке свое мнение смогут высказать сами горожане.

Среди молодежных проектов развитие получит тюменское "Шоу коротких историй". В новом году организаторы планируют масштабировать его на всю страну, развивая движение рассказчиков по всей России.

Инна Пахомова

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# Контора пароходства , молодежные проекты , молодежь

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