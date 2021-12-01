Новогоднее меню и подарки ожидают пассажиров авиакомпании Utair до конца января 2022 года

| Фото: Utair во ВКонтакте | Фото: Utair во ВКонтакте

Пассажиры Utair могут заказать праздничное меню на рейсах из Москвы и в Москву с 27 декабря по 31 января. В имбирном печенье и кексах имеются подарки – предсказания на будущий год.

В меню для взрослых пассажиров вошли: рулет из куриного филе с сыром под соусом наполи, гарнир из овощной смеси "Анжуйская", салат с лососем и яйцом, имбирное печенье, мандарин и булочка.

Для юных путешественников: тефтели из индейки со спагетти под соусом наполи, сдобное печенье, мандарин и булочка.

| Фото: Utair во ВКонтакте | Фото: Utair во ВКонтакте

Цена праздничного меню для взрослых — 720 рублей, для детей — 615 рублей. Приобрести еду в полет можно при покупке билета или во время регистрации на рейс на сайте utair.ru и в мобильном приложении.

С 30 декабря по 9 января пассажиры рейсов Utair из Москвы и обратно cмогут прямо на борту заказать новогоднюю выпечку по демократичным ценам: имбирное печенье — 50 рублей и шоколадный или творожный кекс — 100 рублей.

| Фото: Utair во ВКонтакте | Фото: Utair во ВКонтакте

В печеньях и кексах пассажиров ждут предсказания на 2022 год и подарки: скидки на провоз багажа, спортивного снаряжения, на выбор места и подарочные мили.

"Новый год — это любимые праздничные блюда и аромат мандаринов. Мы хотим, чтобы пассажиры Utair не расставались с ними даже на высоте, и поэтому предлагаем специальное новогоднее меню и легкий перекус с приятными пожеланиями и подарками от авиакомпании. Все блюда готовят прямо перед рейсом, они свежие и вкусные", — говорит президент авиакомпании "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.